Nach Schlotterbeck: Nächster BVB-Spieler verletzt?

Die WM entwickelt sich für Borussia Dortmund immer mehr zum Albtraum: Nico Schlotterbeck erleidet einen Innenbandriss und verpasst den Rest des Turniers. Zudem bangt der BVB um einen weiteren WM-Teilnehmer. Droht den Schwarz-Gelben der nächste Ausfall?
Während die ÖFB-Stars Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka nach dem 0:2 gegen Argentinien erst einmal die Wunden der Niederlage im zweiten WM-Gruppenspiel lecken mussten, erwischte es ihren Dortmunder Teamkollegen Nico Schlotterbeck noch deutlich härter.
WM-Aus und lange Pause für Schlotterbeck
Der 26-Jährige hatte sich beim dramatischen 2:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste am Samstagabend (MESZ) bereits nach knapp einer Viertelstunde verletzt. Trotz sichtbarer Schmerzen biss er auf die Zähne, kämpfte weiter und hielt bis zur Halbzeit durch.
Zwei Tage später folgte dann die niederschmetternde Diagnose: Innenbandriss im linken Sprunggelenk, WM-Aus und wohl mehrere Monate Pause.
„Schlotti wird uns auf dem Platz als herausragender Verteidiger sehr fehlen, vor allem auch sein exzellenter Spielaufbau. Es hätte seine WM werden können“, erklärte Bundestrainer Julian Nagelsmann.
„Brauche Zeit, um das zu verarbeiten“
Der Innenverteidiger selbst meldete sich mit emotionalen Worten bei den Fans: „Ich brauche noch etwas Zeit, um das Ganze zu verarbeiten und später darüber zu sprechen. Deshalb wird es von mir vorerst keine ausführlichen Worte dazu geben. Was jetzt zählt, ist die Mannschaft. Sie verdient die volle Unterstützung aller Deutschen. Lasst uns zusammenstehen und zeigen, dass wir in guten wie in schwierigen Momenten hinter dieser deutschen Mannschaft stehen und sie auf ihrem Weg zum WM-Titel unterstützen!“
Auch Norwegens Ryerson verletzt ausgewechselt
Auch in Dortmund dürften die Alarmglocken schrillen, denn Schlotterbeck wird den Start der Sommervorbereitung wohl ziemlich sicher verpassen. Doch damit nicht genug: Auch um Julian Ryerson wächst die Sorge.
Der Norweger musste beim 3:2-Erfolg gegen Senegal bereits nach 13 Minuten mit einer Oberschenkelverletzung vom Platz. Eine genaue Diagnose steht noch aus.
BVB startet am 12. Juli
Am 12. Juli starten die Schwarz-Gelben mit Leistungstests in die neue Saison. Zwei Tage später steigt die erste Trainingseinheit. Am 22. August steht für die Supercup-Partie gegen den FC Bayern an. Eine Woche später startet dann die Bundesliga-Saison 2026/27.
Beim BVB hofft man nun, dass die WM nicht noch weitere Opfer fordert.
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