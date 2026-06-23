Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Dortmund bangt

Nach Schlotterbeck: Nächster BVB-Spieler verletzt?

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
23.06.2026 09:34
Julian Ryerson
Julian Ryerson(Bild: AFP/BUDA MENDES)
Porträt von Martin Wechtl
Von Martin Wechtl

Die WM entwickelt sich für Borussia Dortmund immer mehr zum Albtraum: Nico Schlotterbeck erleidet einen Innenbandriss und verpasst den Rest des Turniers. Zudem bangt der BVB um einen weiteren WM-Teilnehmer. Droht den Schwarz-Gelben der nächste Ausfall?

0 Kommentare

Während die ÖFB-Stars Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka nach dem 0:2 gegen Argentinien erst einmal die Wunden der Niederlage im zweiten WM-Gruppenspiel lecken mussten, erwischte es ihren Dortmunder Teamkollegen Nico Schlotterbeck noch deutlich härter.

WM-Aus und lange Pause für Schlotterbeck
Der 26-Jährige hatte sich beim dramatischen 2:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste am Samstagabend (MESZ) bereits nach knapp einer Viertelstunde verletzt. Trotz sichtbarer Schmerzen biss er auf die Zähne, kämpfte weiter und hielt bis zur Halbzeit durch.

Zwei Tage später folgte dann die niederschmetternde Diagnose: Innenbandriss im linken Sprunggelenk, WM-Aus und wohl mehrere Monate Pause.

Lesen Sie auch:
Nico Schlotterbeck
Bitterer Ausfall
Diagnose ist da! WM-Aus für DFB-Verteidiger
22.06.2026
Presse nach Messi-Show
„Am Ende umarmten ihn sogar die Österreicher“
23.06.2026

„Schlotti wird uns auf dem Platz als herausragender Verteidiger sehr fehlen, vor allem auch sein exzellenter Spielaufbau. Es hätte seine WM werden können“, erklärte Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Schlotterbeck zog sich die Verletzung nach rund 15 Minuten zu.
Schlotterbeck zog sich die Verletzung nach rund 15 Minuten zu.(Bild: AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)

„Brauche Zeit, um das zu verarbeiten“
Der Innenverteidiger selbst meldete sich mit emotionalen Worten bei den Fans: „Ich brauche noch etwas Zeit, um das Ganze zu verarbeiten und später darüber zu sprechen. Deshalb wird es von mir vorerst keine ausführlichen Worte dazu geben. Was jetzt zählt, ist die Mannschaft. Sie verdient die volle Unterstützung aller Deutschen. Lasst uns zusammenstehen und zeigen, dass wir in guten wie in schwierigen Momenten hinter dieser deutschen Mannschaft stehen und sie auf ihrem Weg zum WM-Titel unterstützen!“

Auch Norwegens Ryerson verletzt ausgewechselt
Auch in Dortmund dürften die Alarmglocken schrillen, denn Schlotterbeck wird den Start der Sommervorbereitung wohl ziemlich sicher verpassen. Doch damit nicht genug: Auch um Julian Ryerson wächst die Sorge.

Der Norweger musste beim 3:2-Erfolg gegen Senegal bereits nach 13 Minuten mit einer Oberschenkelverletzung vom Platz. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Beim Norweger zwickte der Oberschenkel.
Beim Norweger zwickte der Oberschenkel.(Bild: AFP/AL BELLO)

BVB startet am 12. Juli
Am 12. Juli starten die Schwarz-Gelben mit Leistungstests in die neue Saison. Zwei Tage später steigt die erste Trainingseinheit. Am 22. August steht für die Supercup-Partie gegen den FC Bayern an. Eine Woche später startet dann die Bundesliga-Saison 2026/27.

Beim BVB hofft man nun, dass die WM nicht noch weitere Opfer fordert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
23.06.2026 09:34
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
Spiel gedreht – Algerien feiert knappen 2:1-Erfolg
WM-Highlights
Geheimfavorit siegt weiter! Norwegen biegt Senegal
WM-Highlights
Frankreich weiter in Fahrt – Mbappe mit Doppelpack
Highlights im Video
Rekord! Messi-Doppelpack lässt Argentinien jubeln
Krone-WM-Studio
Spanier entfesselt – Österreich will wieder jubeln
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
138.338 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
113.376 mal gelesen
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Oberösterreich
Volksschule steht nach dem Sommer ohne Lehrer da
113.224 mal gelesen
Krone Plus Logo
In der Volksschule St. Nikola an der Donau werden für das kommende Schuljahr noch drei ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1405 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Österreich
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
1107 mal kommentiert
Bereits am Wochenende sorgt die Hitze für ordentliches Schwitzen. Aufnahmen vom Sonntagvormittag ...
Innenpolitik
Kanzler flog mit zehn Mitarbeitern zum WM-Spiel
791 mal kommentiert
Kanzler Stocker (li.) stimmte sich mit Fans schon auf das Österreich-Spiel ein.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Sport Tv Logo
Nächster Meilenstein
„Besser“ als Messi: Kennen Sie diesen Russen noch?
„Ist die beste Lösung“
Alvarez will weg! Atletico verlangt 500 Millionen
Dortmund bangt
Nach Schlotterbeck: Nächster BVB-Spieler verletzt?
Endspiel am Sonntag
So steigt Österreich ins WM-Sechzehntelfinale auf
Romantische Herzdame
Messi: Nach Österreich-Spiel kam Liebeserklärung

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf