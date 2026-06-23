Nach Schlotterbeck: Nächster BVB-Spieler verletzt?

„Brauche Zeit, um das zu verarbeiten“

Der Innenverteidiger selbst meldete sich mit emotionalen Worten bei den Fans: „Ich brauche noch etwas Zeit, um das Ganze zu verarbeiten und später darüber zu sprechen. Deshalb wird es von mir vorerst keine ausführlichen Worte dazu geben. Was jetzt zählt, ist die Mannschaft. Sie verdient die volle Unterstützung aller Deutschen. Lasst uns zusammenstehen und zeigen, dass wir in guten wie in schwierigen Momenten hinter dieser deutschen Mannschaft stehen und sie auf ihrem Weg zum WM-Titel unterstützen!“