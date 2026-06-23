Bürgermeister geht: „Ich bin halt kein Politiker“

„Möchte immer 100 Prozent geben“

Der SPÖ wird Steinbichler aber nach wie vor treu bleiben, ebenso der örtlichen Feuerwehr. Auf mehr Zeit mit seiner Familie freut er sich besonders, seine Kinder seien gerade im Teenager-Alter. In beiden Firmen, wo er Geschäftsführer ist, möchte er den Mitarbeitern mehr Aufmerksamkeit schenken. Es seien eben lauter kleine Bausteine gewesen, die einen Rücktritt immer günstiger machten. „Ich bin halt kein Politiker, sondern einfach ein Purkersdorfer, der immer 100 Prozent geben möchte.“