„Die Umsetzung von Reformen muss schneller gehen“

Kritik übt er auch daran, dass im zuletzt vom Finanzminister präsentierten Doppelbudget keine zusätzlichen Planstellen für die Justiz vorgesehen sind. „Wir Richter bekommen immer mehr neue Aufgaben dazu, haben teils 150 Prozent Auslastung. Irgendwann ist das Fass voll“, meint er und listet seine vielfältigen Tätigkeiten auf. „Wir sind ein Bezirksgericht für 26.000 Einwohner. Im Jahr fallen in unserem Bezirksgericht rund 2800 Grundbuchänderungen, 60 Scheidungen, 700 Zivilverfahren, 1700 Exekutionen, 350 Verlassenschaftsakten, 1000 Fälle im Erwachsenenschutz, 145 Obsorgefälle, 150 Unterhaltsfälle, 30 Strafakte, einige Ehrenbeleidigungen und 200 Entscheidungen über Unterbringungen und Anhaltungen in der Psychiatrie an.“