Grazer Schülerinnen bauen „Wundermaschine“

Neuer Teilnehmerrekord

43 Teams nahmen heuer teil, ein neuer Rekord. Die Einreichungen samt Video, Modell und Konzept kamen von steirischen Schulen und darüber hinaus. Mit „Nubuk“, einer „Notunterkunft bei Umweltkatastrophen“, fuhr das Carneri-Gymnasium dann am Montag tatsächlich den Sieg ein.

„Es geht darum, für akute Probleme einen Lösungsansatz zu finden“, sagt Phelea. Schnell stand das Thema fest. „Durch den Klimawandel nehmen die Umweltkatastrophen weltweit zu“, erklärt Katja. Das beschäftigt die Schülerinnen, die schon selbst erlebt haben, wie schnell es auch in Graz zu Überschwemmungen kommen kann.