Übergriff erfunden: Bub (15) musste vor Gericht

Für den Schöffensenat gab es also nur ein Urteil. Nämlich einen glatten Freispruch für den 15-Jährigen. Das Mädchen hat wegen Verleumdung keine Konsequenzen zu befürchten, schließlich ist sie strafunmündig. Der niederösterreichische Schüler leidet aber immer noch: „Sie ist überall herumgelaufen und hat erzählt, dass ich der böse Vergewaltiger sei. Viele Bekannte haben sich von mir abgewandt, als sie das gehört haben. Ich war wirklich traurig.“ Das kann auch ein strafrechtlicher Freispruch nicht wiedergutmachen ...