Pkw in Lauteracher Ried komplett ausgebrannt

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntag im Lauteracher Ried ein Fahrzeug in Vollbrand geraten. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.
Als die verständigte Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte begannen unverzüglich mit den Löscharbeiten und bekämpften die Flammen mittels Niederdruck. Der Pkw war allerdings nicht mehr zu retten.
Kontrolle mit Wärmebildkamera
Nachdem das Feuer gelöscht war, kontrollierten die Feuerwehrleute das komplett ausgebrannte Wrack mit einer Wärmebildkamera, um etwaige Glutnester auszuschließen.
Ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden trockenen Schilf- und Wiesenflächen konnte von den Florianis verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.
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