Red Carpet in Maxglan: Szenelokal eröffnete neu

Der rote Teppich war am Samstagabend in der Maxglaner Hauptstraße ausgerollt. Der Grund: Das Lokal Fit Smartfood feierte Eröffnung nach der Rundumerneuerung.
„Acht Monate haben wir für den Umbau insgesamt benötigt“, erklärte Chef Christopher Conradi. Die Innenräumlichkeiten und auch der Gastgarten bekamen einen Neuanstrich.
Unter der neuen Dachmarke „Fuel Group“ wird das Restaurant in Zukunft firmieren.
Neben kulinarischen Köstlichkeiten will man sich auch auf Feierlichkeiten und Catering spezialisieren.
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