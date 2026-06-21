Traktor stieß mit Moped-Fahrerin (15) zusammen

Am Samstagnachmittag kam es im Neumarkter Ortsteil Pfongau zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Traktorfahrer erfasste beim Linksabbiegen ein Moped, die 15-jährige Lenkerin wurde dabei verletzt.
Bei einer Kreuzung mit der Steindorfer Straße stieß der Traktorfahrer (52) beim Linksabbiegen mit einer 15-jährigen einheimischen Mopedlenkerin zusammen.
Das Mädchen verletzte sich dabei unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Uniklinikum Salzburg gebracht. Der Alkotest beim Traktorfahrer verlief negativ, bei der Mopedfahrerin war ein solcher nicht möglich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.