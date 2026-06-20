Polit-Diskussion nach Messerattacke in St. Pölten

Mehrere junge Männer gerieten am Freitagnachmittag in der St. Pöltner Innenstadt in einen Streit – der schließlich völlig eskalierte. Einer der Männer zog ein Messer, verletzte seinen Kontrahenten und sogar einen Unbeteiligten.
Heftige Szenen in der Niederösterreichischen Hauptstadt: Kurz nach 15 Uhr dürfte es am Freitag in der „Grenzgasse“ von St. Pölten zu einem Streit unter jungen Männern mit ausländischer Herkunft gekommen sein. Laut Medienberichten sollen junge Afghanen unter der Gruppe gewesen sein, die Polizei bestätigt aber die Herkunft der Beteiligten noch nicht.
Mehrere Personen attackierten Mann
Was bisher bekannt ist: Mehrere Personen gingen plötzlich auf einen Mann los und schlugen auf ihn ein. Im Verlauf der Schlägerei zog einer der Angreifer plötzlich ein Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein. Dabei erlitt das Opfer eine Verletzung am Oberarm.
Der mutmaßliche Täter dürfte nach der ersten Attacke in die Klostergasse gerannt sein. Dort soll er einen völlig unbeteiligten Mann mit seinem Messer angegriffen und ihm einen Stich in den Bauch versetzt haben. Beide Verletzten wurden von Rettungskräften erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Universitätsklinikum gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang laufen.
Politik reagierte entsetzt
Schon eine Stunde nach der Tat reagierte die Politik mit Wortmeldungen. „Das sind leider jene Zustände, vor denen wir immer gewarnt haben! St. Pölten darf aber nicht Wien werden“, sagt FPÖ St. Pölten Gemeinderat Landesrat Martin Antauer dazu. Auch die FPÖ spricht von einer Gruppe Afghanen.
St. Pölten habe aus blauer Sicht ein Problem mit „importierter Gewalt“ – wenn am helllichten Tag in der Innenstadt ein Messer gezogen werden würde. Auch SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler zeigte sich in anderen Medienberichten erschrocken von der Tat, St. Pölten habe aber grundsätzlich kein Gewaltproblem.
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