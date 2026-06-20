Polit-Diskussion nach Messerattacke in St. Pölten

Der mutmaßliche Täter dürfte nach der ersten Attacke in die Klostergasse gerannt sein. Dort soll er einen völlig unbeteiligten Mann mit seinem Messer angegriffen und ihm einen Stich in den Bauch versetzt haben. Beide Verletzten wurden von Rettungskräften erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Universitätsklinikum gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang laufen.