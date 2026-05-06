Unterschrift von Chef gefälscht und andere Delikte

Zwielichtige Geschäftspraktiken, die schlichtweg verboten sind und von der Justiz mit hohen Strafen geahndet werden können, überschatten den laufenden Untersuchungsausschuss in der Causa „Neue Eisenstädter“. Richter waren bereits am Wort, wie jetzt bekannt wurde.
Hinter den Kulissen des U-Ausschusses wird schon länger über Ungereimtheiten bei den Geschäftspraktiken spekuliert. Konkret geht es um Vereinbarungen im Windschatten des gemeinnützigen Wohnbaus. Im Zuge der Aufarbeitung von Fällen mit dem Verweis auf fragwürdige Methoden bei den Vergabekriterien und Geldtransfers tauchen Hinweise auf grobe Verstöße auf.
Vorsitzender soll Auftrag zum Missbrauch gegeben haben
Konkret steht der Verdacht im Raum, dass bei Ausschreibungsverfahren für Finanzierungskonditionen innerhalb der Wohnbaugesellschaft die Unterschrift einer Führungskraft gefälscht worden sein soll – und das mit dem innerbetrieblichen Segen von ganz oben. „Auf Geheiß des Aufsichtsratsvorsitzenden kümmerte sich ein Mitarbeiter um den Missbrauch der Unterschrift“, heißt es aus Insiderkreisen. Nach dieser mutmaßlichen Manipulation sei der Bestbieter präsentiert worden, dem der Aufsichtsrat den Auftrag erteilen wollte.
Vergabe von Aufträgen fest in der Hand des Aufsichtsrats
Diese scheinbar zwielichtige Vorgehensweise, bei der es um einen Auftrag über eine halbe Million Euro gegangen sein dürfte, soll kein Einzelfall gewesen sein. Was Finanzierungsgeschäfte, Grundstücksverkäufe und andere Deals im Baugewerbe betrifft, soll die Entscheidungsmacht nahezu uneingeschränkt beim Aufsichtsrat der Neuen Eisenstädter beziehungsweise bei seinem Vorsitzenden gelegen sein.
Gemeinnützige Wohnungen als Spekulationsobjekte?
Freilich geht es im U-Ausschuss vorrangig um die Frage, ob das Land seiner Aufsichtspflicht ausreichend nachgekommen ist. Aktuelle Erkenntnisse heizen jedoch die Debatte um zweifelhafte Gepflogenheiten in der ehemaligen Neuen Eisenstädter an.
Zu den weitverzweigten Vorwürfen zählen weiters unerlaubte Eingriffe in die Verteilung von sogenannten Anlegerwohnungen im Gegensatz zu einer sozial orientierten Wohnungsvergabe und überhöhte Kreditzinsen, die über Jahre hinweg zu teuren Mieten geführt haben könnten. Hinterfragt wird, ob die Wohneinheiten von Mietern, wie vorgesehen, oder von Investoren als profitable Spekulationsobjekte genutzt wurden. Abgesehen davon, seien bei Krediten fast immer die beiden früheren Haupteigentümer, Raiffeisen-Landesbank und Erste Bank, zum Zug gekommen, so die Kritik.
Fälschung wirft schlechtes Licht auf das Geschäftsprinzip
Wie jetzt bekannt wurde, ist der Akt über die Unterschriftfälschung in den höchsten Gremien der Neuen Eisenstädter beim Landesgericht gelandet. Der Fall endete für den Mitarbeiter, der den Missbrauch offenbar im Auftrag eines Vorgesetzten begangen hat, mit einer Diversion. „Fälschen ist strafbar, sobald das manipulierte Dokument im Rechtsverkehr verwendet wird“, ergänzt ein Anwalt.
Die Causa bleibt spannend. Nächste Woche im U-Ausschuss sind der ehemalige Vorsitzende Julius Marhold von der Raiffeisen-Landesgruppe und der Klubobmann der ÖVP Eisenstadt, Michael Bieber, am Wort.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.