Maximaler Einsatz für die Tradition im Hochgebirge

Herzstück ist das brennende Edelweiß

Weit herum bekannt ist das „Edelweiß in der Schneegrube“ in Saalfelden, das von der Feuerwehr mit bis zu 800 Fackeln ausgesteckt wird. Im Vorjahr waren Sonnwendfeuer-Fans enttäuscht, weil kein Edelweiß, sondern das Saalfelden-Leogang-Logo leuchtete. „Es gab gar keinen Schnee. Da lässt sich das Edelweiß nicht machen“, so Feuerwehrkommandant Thomas Schreder. Heuer soll das wieder anders sein: Schnee ist da. Fackeln wurden schon bei der Schneegrube in Kisten eingelagert.