Spitzenköche tischten für den guten Zweck auf

Im Rahmen der Aktion „Herz am Herd“ kochten am Samstag in Tamsweg die Spitzenköche Vitus Winkler und Paula Bründl für den guten Zweck auf. Zubereitet wurden die Schmankerl in der Rot-Kreuz-Feldküche – anstatt auf ihrem gewohnten Herd.
Regionale Zutaten und Geschmack: Das Arbeiten in der Feldküche sahen die Spitzenköche Paula Bründl und Vitus Winkler nicht als Rückschritt, sondern als ein Besinnen auf das Wesentliche. Dabei stand der gute Zweck im Mittelpunkt der Aktion.
Gulasch „To Go“ in Einweggläsern
Gekocht wurde dabei Erdäpfelgulasch für Klienten der Team-Österreich-Tafel. Die Gerichte wurden dafür extra „To Go“, also zum Mitnehmen verpackt. Gut verschlossen in Einweggläsern gingen die Gerichte somit an Bedürftige, die besonders stark mit den Kosten des Alltags zu kämpfen haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.