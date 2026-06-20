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Gulasch in Feldküche

Spitzenköche tischten für den guten Zweck auf

Salzburg
20.06.2026 21:30
Paula Bründl und Vitus Winkler kochten für den guten Zweck.
Paula Bründl und Vitus Winkler kochten für den guten Zweck.(Bild: RK/Holitzky)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Im Rahmen der Aktion „Herz am Herd“ kochten am Samstag in Tamsweg die Spitzenköche Vitus Winkler und Paula Bründl für den guten Zweck auf. Zubereitet wurden die Schmankerl in der Rot-Kreuz-Feldküche – anstatt auf ihrem gewohnten Herd. 

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Regionale Zutaten und Geschmack: Das Arbeiten in der Feldküche sahen die Spitzenköche Paula Bründl und Vitus Winkler nicht als Rückschritt, sondern als ein Besinnen auf das Wesentliche. Dabei stand der gute Zweck im Mittelpunkt der Aktion.

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