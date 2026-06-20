Spitzenköche tischten für den guten Zweck auf

Gulasch „To Go“ in Einweggläsern

Gekocht wurde dabei Erdäpfelgulasch für Klienten der Team-Österreich-Tafel. Die Gerichte wurden dafür extra „To Go“, also zum Mitnehmen verpackt. Gut verschlossen in Einweggläsern gingen die Gerichte somit an Bedürftige, die besonders stark mit den Kosten des Alltags zu kämpfen haben.