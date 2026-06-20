Samstag war in Salzburg heißester Tag des Jahres

Mehr als 30 Grad Celsius selbst im Lungau – der Samstag war bis jetzt der heißeste Tag des Jahres. Laut Wetterprognosen soll das auch bis mindestens kommenden Samstag noch so bleiben. Unterbrechungen gibt es höchstens durch Gewitter – und die können heftig ausfallen.
Warm, wärmer, Salzburg! Der Samstag war der heißeste des heurigen Jahres. Flächendeckend kletterte das Thermometer auf mehr als 30 Grad Celsius – und das selbst im Lungau. Absoluter Hitze-Hotspot war laut Meteorologen die Gemeinde Mattsee, dort wurden 33,2 Grad Celsius gemessen. In der Stadt Salzburg hatte es exakt 33 Grad Celsius.
Auch in den kommenden Tagen bleibt es im gesamten Bundesland übermäßig heiß, die Gefahr von Gewittern bleibt indes aber ungebrochen. In und um die Stadt Salzburg gilt eine orange Wetterwarnung für Hitze, im Pongau herrscht die gleiche Warnstufe für mögliche Gewitter.
Prognosen zeigen, dass es so noch bis mindestens kommenden Samstag weitergehen soll. Die Hitzetage werden höchstens durch Gewitter unterbrochen, die dabei auch heftig ausfallen können.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.