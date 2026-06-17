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Neue Petition

Mit Unterschriften gegen Mucki-Bude am Friedhof

Wien
17.06.2026 11:00
(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Michael Pommer
Von Michael Pommer

Pumpen, während nebenan die Hinterblieben um ihre Liebsten trauern. Eine Petition macht gegen die Sportanlage am Wiener Friedhof Meidling mobil.

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„Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Grab Ihrer Mutter oder Ihres Vaters. Die Glocken läuten, die Familie schweigt. Ein letzter Blick, ein letztes Gebet, ein letzter Abschied von einem Menschen, den Sie geliebt haben. Und nur wenige Meter weiter wird trainiert, gedehnt und geturnt“ – mit diesen Worten bringt es „Krone“-Leser Alessandro F. auf den Punkt.

Klingt bizarr, ist aber so – wie berichtet, eröffnete die Stadt Wien am Friedhof Meidling, direkt neben den Gräbern, eine Mucki-Bude. Testosteron-Gebrülle neben stiller Andacht. Mit dabei am Eröffnungstag: Stadträtin Ulli Sima, Friedhofschefin Renate Niklas und Bezirkschef Wilfried Zankl.

Wilfried Zankl, Renate Niklas und Ulli Sima am Friedhof
Wilfried Zankl, Renate Niklas und Ulli Sima am Friedhof(Bild: Martin A. Jöchl)

Nun startet ein ehemaliger ÖVP-Bezirksrat eine Petition gegen die Sixpack-Fabrik. „Viele Bürger haben völlig zu Recht ihren Unmut über dieses Projekt geäußert“, erklärt ÖVP-Bezirksparteiobmann Lorenz Mayer. „Deshalb unterstützen wir die Petition, die die Würde des Meidlinger Friedhofes wieder herstellen möchte.“

ÖVP-Bezirksparteiobmann Lorenz Mayer
ÖVP-Bezirksparteiobmann Lorenz Mayer(Bild: ÖVP Wien)

Mucki-Bude soll begraben werden
Das Ziel ist klar definiert: „Frau amtsführende Stadträtin Ulli Sima möge als Eigentümervertreterin der Stadt Wien bei der Wiener Stadtwerke GmbH deren Geschäftsführung eine Weisung erteilen, mittels weiterer konzerninterner Beschlüsse und Weisungen die Entfernung der erwähnten Anlagen durch die Wiener Friedhöfe zu veranlassen.“ Sprich: die Mucki-Bude soll begraben werden.

Aktuell wird die Petition noch von der MA 62 geprüft. Dann soll es auch einen Online-Auftritt geben. Details folgen.

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