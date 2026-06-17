Mit Unterschriften gegen Mucki-Bude am Friedhof

„Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Grab Ihrer Mutter oder Ihres Vaters. Die Glocken läuten, die Familie schweigt. Ein letzter Blick, ein letztes Gebet, ein letzter Abschied von einem Menschen, den Sie geliebt haben. Und nur wenige Meter weiter wird trainiert, gedehnt und geturnt“ – mit diesen Worten bringt es „Krone“-Leser Alessandro F. auf den Punkt.