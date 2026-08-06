Gall nach Etappensieg neuer Gesamtführender!

Rundfahrt der zweithöchsten ProSeries-Kategorie

Heuer war Gall unter anderem bei mehreren Etappen des Giro d‘Italia als Zweiter knapp an seinem insgesamt dritten Profi-Sieg dran gewesen. Bei der Rundfahrt der zweithöchsten ProSeries-Kategorie in Nordspanien klappte es nun endlich. Der Kletterspezialist setzte sich im letzten langen Anstieg zum Puerto del Escudo von allen Rivalen ab und verteidigte seinen Vorsprung in der kurzen Abfahrt bis ins Ziel.