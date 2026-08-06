Gall nach Etappensieg neuer Gesamtführender!

Radprofi Felix Gall hat am Donnerstag die 3. Etappe der Burgos-Rundfahrt gewonnen und die Gesamtführung übernommen!
Der Osttiroler setzte sich nach 178 Kilometern von Merindad de Montija zum Balneario de Corconte elf Sekunden vor den Italienern Giulio Ciccone (Lidl) und Giulio Pellizzari (Red Bull) sowie dem bisherigen Spitzenreiter Oscar Onley (Netcompany) durch. Der Decathlon-Kapitän feierte seinen ersten Sieg seit dem Königsetappen-Erfolg bei der Tour de France 2023.
Rundfahrt der zweithöchsten ProSeries-Kategorie
Heuer war Gall unter anderem bei mehreren Etappen des Giro d‘Italia als Zweiter knapp an seinem insgesamt dritten Profi-Sieg dran gewesen. Bei der Rundfahrt der zweithöchsten ProSeries-Kategorie in Nordspanien klappte es nun endlich. Der Kletterspezialist setzte sich im letzten langen Anstieg zum Puerto del Escudo von allen Rivalen ab und verteidigte seinen Vorsprung in der kurzen Abfahrt bis ins Ziel.
„Ich gewinne nicht sehr oft, es ist erst mein dritter Profisieg. Ich hoffe, dass ich das Führungstrikot behalten kann, weil das das Ziel ist, aber zuallererst bin ich einfach nur glücklich über den Sieg“, sagte Gall.
Im Gesamtklassement führt der 28-Jährige zwei Etappen vor Schluss sechs Sekunden vor Ciccone. Der Schotte Onley liegt acht Sekunden hinter dem Österreicher an der dritten Stelle. Am Freitag folgt ein welliger Abschnitt. Abgeschlossen wird die von Gall und vielen anderen als Vorbereitung auf die Vuelta a Espana bestrittene Tour am Samstag mit der traditionellen Bergankunft bei den Lagunas de Neila.
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