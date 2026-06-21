Sturz mit E-Bike: Steirer schwebt in Lebensgefahr

Eine Passantin fand den Verunfallten. Der 68-Jährige, der einen Helm getragen hatte, war nicht ansprechbar und wurde nach notärztlicher Versorgung per Rettungshubschrauber in das LKH Graz eingeliefert. Laut Auskunft der Notärztin ist von einer lebensbedrohlichen Verletzung auszugehen.