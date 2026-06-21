Sturz mit E-Bike: Steirer schwebt in Lebensgefahr

Sonntagvormittag entdeckte eine Passantin im oststeirischen Markt Hartmannsdorf einen nicht ansprechbaren Radfahrer neben der Straße liegend. Der 68-Jährige zog sich offenbar bei einem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zu.
Samstagvormittag ging bei der Polizei ein Notruf ein, wonach im Bereich Ulrichsbrunn ein verletzter Radfahrer neben der Fahrbahn liege. Der 68-Jährige aus dem Bezirk Weiz dürfte mit seinem E-Bike auf einer abschüssigen Gemeindestraße gestürzt sein.
Eine Passantin fand den Verunfallten. Der 68-Jährige, der einen Helm getragen hatte, war nicht ansprechbar und wurde nach notärztlicher Versorgung per Rettungshubschrauber in das LKH Graz eingeliefert. Laut Auskunft der Notärztin ist von einer lebensbedrohlichen Verletzung auszugehen.
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