Patrice Aminati: „Möchte einfach gern weiterleben“

In ihrer aktuellen Nachricht in ihren Instagram-Storys übermannten Patrice Aminati nun ihre Gefühle. „So, ihr Lieben, weil wir ja immer ehrlich miteinander sein wollten, schicke ich euch jetzt auch mal liebe Grüße“, erklärte die Mama einer dreijährigen Tochter zu Beginn des Clips und kämpfte dabei mit den Tränen.

„Irgendwann verlässt einen die Kraft dann doch“

Sie habe „heute eigentlich einen ganz guten Tag gehabt“, fuhr Aminati fort, „aber irgendwann verlässt einen die Kraft dann doch“. Die 30-Jährige kämpft tapfer gegen den unheilbaren, schwarzen Hautkrebs. Erst unlängst gab sie zudem bekannt, dass Metastasen in mehrere Organe gestreut haben. Eine Therapie soll vor allem der Lebensverlängerung dienen.