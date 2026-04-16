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Patrice Aminati: „Möchte einfach gern weiterleben“

Society International
16.04.2026 09:56
Patrice Aminati meldete sich mit einer bewegenden Nachricht bei ihren Fans. Sie spricht darin ...
Patrice Aminati meldete sich mit einer bewegenden Nachricht bei ihren Fans. Sie spricht darin über den Kampf gegen den Krebs und den Wunsch, weiterzuleben.(Bild: Krone KREATIV/insagram.com/patrice.eva)
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Von krone.at

Diese Instagram-Nachricht geht unter die Haut: Unter Tränen meldete sich Patrice Aminati in ihren Storys bei ihren Fans und sprach über schwierige Tage, darüber, dass sie ihre Therapie nicht gut verträgt, und den Wunsch, weiterzuleben.

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In ihrer aktuellen Nachricht in ihren Instagram-Storys übermannten Patrice Aminati nun ihre Gefühle. „So, ihr Lieben, weil wir ja immer ehrlich miteinander sein wollten, schicke ich euch jetzt auch mal liebe Grüße“, erklärte die Mama einer dreijährigen Tochter zu Beginn des Clips und kämpfte dabei mit den Tränen.

„Irgendwann verlässt einen die Kraft dann doch“
Sie habe „heute eigentlich einen ganz guten Tag gehabt“, fuhr Aminati fort, „aber irgendwann verlässt einen die Kraft dann doch“. Die 30-Jährige kämpft tapfer gegen den unheilbaren, schwarzen Hautkrebs. Erst unlängst gab sie zudem bekannt, dass Metastasen in mehrere Organe gestreut haben. Eine Therapie soll vor allem der Lebensverlängerung dienen.

Patrice Aminati will auf Instagram ehrlich zu ihren Fans sein. In der aktuellen Botschaft kämpft ...
Patrice Aminati will auf Instagram ehrlich zu ihren Fans sein. In der aktuellen Botschaft kämpft sie immer wieder mit den Tränen.(Bild: insagram.com/patrice.eva)

Viele Fans hätten zuletzt nachgefragt, wie es ihr mit der neuen Behandlung gehe. Sie möchte daher jetzt auch ehrlich sein, so Aminati. „Nein, die Therapien vertrage ich nicht gut“, erklärte sie. Dennoch versuche sie, „irgendwie weiterzugehen, immer weiterzuarbeiten und immer weiter zu funktionieren“, schilderte sie.

Oft funktioniere das auch, aber dennoch sei nicht jeder Tag gut. Unter Tränen fügte Aminati hinzu: „Ich möchte einfach gerne weiterleben.“

Will anderen Krebspatienten Mut machen
Gleichzeitig unterstrich sie, dass sie sich nicht beschweren wolle und dankbar sei, dass sie die Möglichkeit für neue Therapien habe. Sie will zudem anderen Betroffen Mut machen und zeigen, „dass ihr euch nicht schlecht fühlen müsst, wenn ihr nicht weiterarbeiten könnt oder nicht die Kraft habt. Weil ich das auch ganz oft nicht habe.“ Etwa sei sie in den letzten Tagen nur im Bett gelegen und habe fast nur geschlafen.

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„Lasst euch nicht entmutigen. Passt auf euch auf“, so Aminatis Appell an jene Fans, die wie sie gegen den Krebs kämpfen müssen. Sie werde ihre Anhänger auch weiterhin auf dem Laufenden halten, versprach die 30-Jährige abschließend – „auch wie heute, wenn‘s mal nicht gut läuft“.

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