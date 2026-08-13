Invasive Muschelart: Experten mahnen zur Vorsicht

Wie es sich in der Steiermark verhält, erläutert der Biologe Alexander Petik vom steirischen Fischereiverband: „2025 wurden von der Gewässeraufsicht DNA-Analysen durchgeführt. Wir haben derzeit das Glück, dass die Muschel in der Steiermark noch nicht nachgewiesen wurde.“ Ein Vordringen der Muschel in unsere Seen könne jedoch nicht ausgeschlossen werden. Wichtig wären präventive Maßnahmen. Petik appelliert daher an alle Wassersport-Enthusiasten, ihre Sportgeräte und Boote nach dem Benutzen zu reinigen und ausreichend trocknen zu lassen: „Man muss dafür sorgen, dass man Wasser, egal ob über Stand-Up-Paddles oder Boote, nicht von einem Gewässer ins nächste überträgt!“