Invasive Muschelart: Experten mahnen zur Vorsicht

Die invasive Quaggamuschel ist österreichweit auf dem Vormarsch – auch Wassersportler tragen zur Ausbreitung bei. In der Steiermark ist die Lage noch entspannt, Experten mahnen aber zur Vorsicht.
Der seit einigen Jahren in Österreich herrschende Stand-Up-Paddel-Boom hat auch eine Kehrseite: das rasante Ausbreiten der invasiven Quaggamuschel. Auch aufgrund unvorsichtiger Wassersportler, die ihr Sportgerät nach der Benützung nicht ausreichend reinigen, breitet sich die ursprünglich aus dem Schwarzmeerraum eingeschleppte Muschel-Art rasant in österreichischen Gewässern aus.
Das führte an manchen Seen, unter anderem in Oberösterreich, schon zu einem Stand-Up-Paddel-Verbot – ganz zum Unmut so mancher Wassersportler. Von der Muschel geht eine nicht zu unterschätzende Gefahr aus: Nicht nur Badegäste können sich tiefe Wunden durch Schnitte zuziehen, auch Leitungen und Rohre können erheblich verstopft werden.
Die Muschel frisst den Jungfischen die Nahrung weg, wodurch es zu einem starken Einbruch des Fischbestandes kommt.
Alexander Petik
steirischer Fischereiverband
Bild: zVg
Wie es sich in der Steiermark verhält, erläutert der Biologe Alexander Petik vom steirischen Fischereiverband: „2025 wurden von der Gewässeraufsicht DNA-Analysen durchgeführt. Wir haben derzeit das Glück, dass die Muschel in der Steiermark noch nicht nachgewiesen wurde.“ Ein Vordringen der Muschel in unsere Seen könne jedoch nicht ausgeschlossen werden. Wichtig wären präventive Maßnahmen. Petik appelliert daher an alle Wassersport-Enthusiasten, ihre Sportgeräte und Boote nach dem Benutzen zu reinigen und ausreichend trocknen zu lassen: „Man muss dafür sorgen, dass man Wasser, egal ob über Stand-Up-Paddles oder Boote, nicht von einem Gewässer ins nächste überträgt!“
Denn im Wasser befänden sich mikroskopisch kleine Larven der Muschel, die man mit freiem Auge nicht sehen könne und die man nur durch eine ausreichende Reinigung und anschließende Trocknung, im besten Falle Desinfektion, entfernen könnte. Neben der Gefahr für Badegäste und Leitungen wären die Auswirkungen auf den Fischbestand durch die Muschel laut dem Biologen enorm: „Die Muschel frisst Jungfischen die Nahrung weg, wodurch es zu einem Einbruch des Fischbestandes kommt!“
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