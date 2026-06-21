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Undav glänzt: „Keine Ahnung, wie ich das mache“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
21.06.2026 05:30
Deniz Undav erzielte einen Doppelpack für Deutschland.
Deniz Undav erzielte einen Doppelpack für Deutschland.(Bild: AP/Stephanie Scarbrough)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zwei WM-Spiele, fünf Torbeteiligungen – Deutschland-Stürmer Deniz Undav ist in der Form seines Lebens. Für seine starken Leistungen im DFB-Trikot fand er jedoch keine Erklärung...

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„Keine Ahnung, wie ich das mache“, antwortete Deniz Undav nach dem 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste ganz cool im Interview. „Ich bin einfach da“ – eine ziemlich gute Eigenschaft für einen Stürmer. Zweimal brachte ihn DFB-Trainer Julian Nagelsmann in der laufenden WM bereits als Joker ins Spiel – mit fünf Torbeteiligungen zeigte er, dass man ihn vielleicht sogar in der Startaufstellung bringen sollte.

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Undav in die Startelf?
„Da muss man schwer darüber nachdenken langsam“, meinte Nagelsmann auf die Frage, ob sich der Stuttgart-Stürmer einen Platz in den ersten Elf verdiene. Das sei im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador nun „absolut im Bereich des Möglichen“.

Deutschland hat sich mit zwei Siegen in zwei Spielen bereits fix für die K.o.-Phase qualifiziert – gegen Ecuador will man am letzten Spieltag dann auch den Gruppensieg einfahren.

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