Undav glänzt: „Keine Ahnung, wie ich das mache“

„Keine Ahnung, wie ich das mache“, antwortete Deniz Undav nach dem 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste ganz cool im Interview. „Ich bin einfach da“ – eine ziemlich gute Eigenschaft für einen Stürmer. Zweimal brachte ihn DFB-Trainer Julian Nagelsmann in der laufenden WM bereits als Joker ins Spiel – mit fünf Torbeteiligungen zeigte er, dass man ihn vielleicht sogar in der Startaufstellung bringen sollte.