Radfahrer kollidierten: Junger Radler fuhr weiter

Nach einer Kollision zwischen zwei Radfahrern in Innsbruck sucht die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalles. Eines der Beteiligten (54) verletzte sich dabei. Ein junger Radler fuhr einfach weiter.
Der Unfall ereignete sich bereits am 30. Mai gegen 10.40 Uhr am Radweg in der Kranebitter Allee in Innsbruck. Dort kollidierten ein 54-jähriger Einheimischer, der am Radweg Hans-Flockiger-Promenade fuhr, mit einem bis dato unbekannten Radfahrer.
Der 54-Jährige kam dabei zu Sturz und verletzte sich. Der aus Richtung Völs kommende, groß gewachsene, junge Radfahrer blieb an der Unfallstelle nicht stehen, sondern fuhr weiter, schildert die Polizei.
Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalls um sachdienliche Hinweise, die zur Klärung des Unfallhergangs und Ausforschung des fahrerflüchtigen Lenkers beitragen können.
Zweckdienliche Hinweise an die Verkehrsinspektion Innsbruck unter Tel.: 059133/7591
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