Kein leuchtender Stern | Auf einem Post-it-Zettel



Auf einem Post-it-Zettel. Vielleicht stimmt Schellhorn die zugespitzte Abrechnung von „Krone“-Redakteur Michael Pommer nachdenklich. Er meint, dass Schellhorn bei einem Verdienst von monatlich brutto 17.165 Euro eine Leistungsbilanz aufzuweisen habe, die gerade einmal auf einen Post-it-Zettel passen würde. Denn von seinen mit viel Trara vorgestellten 113 geplanten Deregulierungsmaßnahmen sind gerade einmal 19 umgesetzt, das zweite derartige Paket wurde „wegen chronischer Erfolglosigkeit abgesagt“. Ein „Deregulierungs-Politiker, der nichts deregulieren kann, hat sich zu deregulieren“, schreibt Pommer. Und unser Autor meint: „Es wird Zeit, das Neos-Experiment zu beenden.“ Dem schließt sich wohl – siehe „Frage des Tages“ – eine eine sehr breite Mehrheit an.