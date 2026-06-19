18-jähriger Mathe-Student bekommt Mega-Preisschild

50 Millionen reichen nicht

Kein Wunder, dass Lille-Boss Olivier Letang bereits zuletzt sagte: „50 Millionen? Nein, das reicht nicht!“ „Sky“ spricht vorm Duell gegen Schottland gar von einem Preisschild von 70 Millionen für Bouaddi, der sich pbrigens erst vor wenigen Wochen dafür entschieden hatte, für Marokko und nicht für Frankreich aufzulaufen. Dabei hatte er sämtliche Nachwuchs-Auswahlen des französischen Verbandes durchlaufen. Die U21 hatte er sogar als Kapitän aufs Feld geführt. Nachdem ihn Teamchef Didier Deschamps aber nicht für WM berücksichtigt hatte, schwenkte das Talent um. Erst am 26. Mai gab er sein Debüt für Marokko.