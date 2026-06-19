NÖ: ÖVP vergibt SPÖ ein „Foul“

SPÖ hat Angst vor Unterversorgung

Die zuständige SPÖ-Landesrätin Eva Prischl erklärte vor Kurzem, dass genau einige der benötigten Maßnahmen, die jedoch nicht in ihrem Kompetenzbereich liegen, noch immer nicht umgesetzt sind und sie auch nicht daran glaube, dass dies noch rechtzeitig passieren werde. „Vor den Schließungen müssen die Voraussetzungen dafür aber gegeben sein“, betont die SPÖ, die Verantwortung für eine rettungstechnische Unterversorgung nicht auf sich zu nehmen. Ihr Zugang: Zuerst eine geeignete Erst- und Akutversorgung und erst dann die Reduzierung der Notarztstützpunkte.