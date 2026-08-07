Stiefvater wegen Gewalt an Ziehtochter vor Gericht

Prozess war emotional sehr belastend

Die Ex-Frau des Angeklagten belastete ihn schwer: Er habe gesagt, sie solle ihr „dämliches Arschlochkind“ abholen, sonst schiebe er es in eine betreute WG ab. Der Angeklagte konterte, seine Ziehtochter sei „sehr materialistisch eingestellt“ und werde von der Mutter manipuliert: „Es geht ums Geld. Sie will mir die Kinder wegnehmen.“ Als die Staatsanwältin fragte, warum er nach der Anzeige nicht mit dem Mädchen gesprochen habe, rang der Mann sichtlich mit den Tränen: „Sie ist ja trotzdem meine Tochter. Ich wollte sie nicht belasten.“ Nach zweistündiger Einvernahme des Beschuldigten unterbrach die Richterin die Verhandlung, um dem sichtlich mitgenommenen Mann eine Verschnaufpause zu gönnen. Auf sein auffallendes Zittern angesprochen, erklärte er: „Der Prozess geht mir sehr nahe. Ich habe seit 20 Stunden nicht geschlafen.“