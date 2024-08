Vorarlberg ist gegen neue Atommeiler in Schweiz

„Das derzeitige Verbot neuer Atomkraftwerke in der Schweiz liegt im Interesse Vorarlbergs, ein Umdenken des Schweizer Bundesrates ist für mich unverständlich. Wir werden weiterhin aktiv den Dialog mit der Schweiz suchen, um unsere Bedenken klar zu kommunizieren“, betonte Wallner am Donnerstag in einer Aussendung. Vorarlberg setze sich aktiv für eine Energiezukunft ohne Atomkraft ein.