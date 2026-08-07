Integrationsbüro antisemitisch beschmiert

Als Drohung gewertet

Für Geschäftsführerin Mirjana Stojaković handelt es sich um „ein Symbol, das unmittelbar an die Kennzeichnungspraxis der NS-Zeit erinnert“. Sie wertet den Akt als „klare antisemitische Drohung“. Der Vorfall sei Teil einer besorgniserregenden Entwicklung von Hass gegen Organisationen, die sich für Menschenrechte einsetzen würden, so Stojaković.