Integrationsbüro antisemitisch beschmiert

Unbekannte Täter haben die Pforte des Integrationsbüros in Feldkirch in Vorarlberg mit einem gelben Stern verunstaltet. Die Geschäftsführerin der Einrichtung verurteilt den Vorfall als klare antisemitische Drohung und erstattete umgehend Anzeige. Nun ermittelt die Stadtpolizei.
Die Schmiererei wurde am Freitagmorgen an der Eingangstür des „Zentrum Migration Integration und Teilhabe“ in Feldkirch entdeckt. Bislang unbekannte Täter hatten dort mit gelber Farbe einen Stern aufgesprüht. Vonseiten der betroffenen Einrichtung wurde umgehend die Polizei verständigt und Anzeige erstattet.
Als Drohung gewertet
Für Geschäftsführerin Mirjana Stojaković handelt es sich um „ein Symbol, das unmittelbar an die Kennzeichnungspraxis der NS-Zeit erinnert“. Sie wertet den Akt als „klare antisemitische Drohung“. Der Vorfall sei Teil einer besorgniserregenden Entwicklung von Hass gegen Organisationen, die sich für Menschenrechte einsetzen würden, so Stojaković.
Die Stadtpolizei Feldkirch hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Zeuge der Tat geworden ist, möge sich umgehend melden.
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