Grubenlaufkäfer ist die große Hoffnung der Bürger

„Wie wir gesehen haben, zählen Tiere mehr als Menschen“, sagt Thomas Neff von der Bürgerinitiative „Bahntunnel Flachgau betroffene Bürger“. Nachdem zehn Beschwerden vom Infrastrukturministerium abgewiesen worden sind, bringt Neff jetzt Beschwerden beim Bundesverwaltungsgericht ein. In den geschützten Grubenlaufkäfer, der sich in der Nähe der großen Baustelle befindet, setzen er und seine Mitstreiter jetzt die größten Hoffnungen. „Vor allem vor dem Europäischen Gerichtshof“, erklärt Neff. Bis zur letzten rechtlichen Instanz wollen die Tunnelgegner gehen, bestätigen sie am Mittwoch.