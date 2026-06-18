Versuchter Mord: Mit Messer Frau (37) attackiert

Die Rettung lieferte die 37-Jährige mit einer schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzung in die Klinik Innsbruck ein. Weitere Erhebungen zu dem Vorfall folgen. Eine Einvernahme des mutmaßlichen Täters sei aufgrund seiner Beeinträchtigung bis dato nicht möglich gewesen. Er habe „nicht gut sprechen können“, hieß es.