Versuchter Mord: Mit Messer Frau (37) attackiert

Mordversuch am helllichten Tag in Wattens im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land. Zwischen einem einheimischen Paar, das laut Exekutive beeinträchtigt ist, kam es zu einem wilden Streit. Schlussendlich fügte der Mann (47) seiner Lebensgefährtin eine Stichverletzung zu.
Die wilden Szenen ereigneten sich am Donnerstag kurz vor 11 Uhr. „Die 37-Jährige gab am Telefon an, dass sie in ihrer Wohnung Streit mit dem Lebensgefährten habe“, heißt es von der Polizei. Beim Eintreffen stellten die Beamten bei der beeinträchtigten Frau eine Stichverletzung am Oberkörper fest.
Opfer in Klinik gebracht
„Das Opfer gab an, dass ihr die Verletzungen von ihrem Lebensgefährten mit einem Messer zugefügt worden seien“, schildern die Ermittler weiter. Der ebenfalls beeinträchtigte Lebensgefährte wurde in der Wohnung festgenommen.
Die Rettung lieferte die 37-Jährige mit einer schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzung in die Klinik Innsbruck ein. Weitere Erhebungen zu dem Vorfall folgen. Eine Einvernahme des mutmaßlichen Täters sei aufgrund seiner Beeinträchtigung bis dato nicht möglich gewesen. Er habe „nicht gut sprechen können“, hieß es.
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