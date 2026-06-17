Aufregung in Graz: Familien zelten im Metahofpark

Getümmel im Grazer Metahofpark: Seit einigen Tagen halten sich hier Familien mit auffallend vielen Kindern auf. Anrainer sind verunsichert. Eine Erklärung für die Situation gibt es aus dem Büro der Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ): Es handelt sich um Ukrainer, die abwarten müssen, ob ihnen der Vertriebenenstatus zuerkannt wird. Teils gibt es für sie nicht genug Quartiere, teils nächtigen sie freiwillig im Freien. Laut Stadt befinden sich aktuell 125 Personen in dieser Schwebe.