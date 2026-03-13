Letzte Notquartiere für Ukrainer in Graz schließen

Die Stadt Graz, die VinziWerke und die Caritas beklagen eine „katastrophale Situation“: Seit wenigen Wochen werden nur noch in der steirischen Landeshauptstadt Vertriebene aus der Ukraine notversorgt. Die Quartiere seien „heillos überfüllt“ – und ab Mai könnten Familien mit Kindern auf der Straße stehen. Der Bund soll „Verantwortung übernehmen“.
30 Schlafplätze, belegt mit 94 Personen: „Das ist eine katastrophale Situation – nicht nur organisatorisch, sondern auch menschlich.“ Es sind harte Worte, die Andrea Fink, Leiterin des Grazer Sozialamts, am Freitag vor der Presse wählt. „Wir sind heillos überfüllt und müssen Menschen abweisen.“ Mitten in der Nacht stünden plötzlich Frauen aus der Ukraine mit kleinen Kindern und sogar Babys vor der Tür, denen man nicht helfen könne – das würde auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vinzinests und der Caritas belasten.
Was ist da los? Wenn Menschen aus der Ukraine nach Österreich flüchten, bekommen sie einen Vertriebenenstatus – allerdings erst nach einer Woche bis eineinhalb Monaten, wenn der Fall geprüft ist. In der Zwischenzeit fallen sie durch alle Raster. Hintergrund ist ein seit Monaten andauernder Streit zwischen Ländern (sie sind eigentlich zuständig) und Bund bei der Notversorgung: Die Steiermark schloss schon vor einem Jahr das Ankunftszentrum in der Burggasse und kündigte den Vertrag mit der Caritas, die 50 Notschlafplätze zur Verfügung stellte.
Mit 1. Mai sind Ukrainer auf sich alleine gestellt
Nur noch Wien stellte danach Notunterkünfte für Ukrainer zur Verfügung – mit Ende 2025 war auch dort Schluss. Die Stadt Graz sprang daraufhin ein, sagt Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). 230.000 Euro gibt man von August 2025 bis April 2026 aus, um 30 Plätze zu finanzieren, „obwohl das nicht die Aufgabe der Kommunen ist“.
Wir müssen jetzt die Notbremse ziehen. Wir bekommen die Mittel vom Land und vom Bund nicht ersetzt.
Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr, KPÖ
Bild: Christian Jauschowetz
Mit 1. Mai ist aber Schluss, denn dann siedelt das VinziNest wieder von seiner Ausweich-Unterkunft in das Stammhaus, das nur Infrastruktur für erwachsene Menschen bietet. Das ist umso fataler, als viele Städte aktuell Ukrainer gezielt nach Graz schicken. „Dann können wir den Menschen bestenfalls ein Öffi-Ticket und eine Mahlzeit geben.“
Kahr meint, sie habe sich an den zuständigen Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) gewandt, es habe Gespräche gegeben, aber keine Lösung. Georg Eichberger von der Caritas richtete sich gezielt an die Bundesregierung: „Wir können nicht eine Notsituation nach der anderen lösen. Es muss eine strukturelle Lösung her. Nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.