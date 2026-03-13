Letzte Notquartiere für Ukrainer in Graz schließen

Was ist da los? Wenn Menschen aus der Ukraine nach Österreich flüchten, bekommen sie einen Vertriebenenstatus – allerdings erst nach einer Woche bis eineinhalb Monaten, wenn der Fall geprüft ist. In der Zwischenzeit fallen sie durch alle Raster. Hintergrund ist ein seit Monaten andauernder Streit zwischen Ländern (sie sind eigentlich zuständig) und Bund bei der Notversorgung: Die Steiermark schloss schon vor einem Jahr das Ankunftszentrum in der Burggasse und kündigte den Vertrag mit der Caritas, die 50 Notschlafplätze zur Verfügung stellte.