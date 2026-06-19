Nach fünf Jahren: Trauner verlässt Feyenoord!

Gernot Trauner verlässt Feyenoord Rotterdam nach fünf Jahren. Wie der 34-jährige Verteidiger am Freitag auf Instagram mitteilte, wird sein auslaufender Vertrag nicht mehr verlängert.
Der 2021 vom LASK nach Rotterdam gewechselte Oberösterreicher gewann mit Feyenoord 2023 die Meisterschaft und 2024 den niederländischen Cup. „Ich bin als Spieler gekommen, aber ich gehe als Fan. Dieser Verein ist ein Teil meines Lebens geworden und wird es immer bleiben“, schrieb Trauner.
Für die WM wurde der 16-fache Teamspieler nicht mehr berücksichtigt. Wegen Problemen mit der Achillessehne absolvierte er in der abgelaufenen Saison nur noch fünf Einsätze für Hollands Vizemeister.
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