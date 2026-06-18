Junges Quintett beging über einhundert Straftaten

„Es ist wirklich tragisch. Jetzt sind sie alle noch so jung und stehen schon wieder vor Gericht“, sagt der Vorsitzende Richter Martin Mitteregger gleich zu Beginn. Es ist ein Satz, der über diesem Verhandlungstag schwebt. Denn was sich vor dem Schöffensenat abspielt, ist die Geschichte einer Gruppe junger Männer, die trotz Haft, Ermahnungen und wiederholter Chancen immer noch ein Leben auf der schiefen Bahn führen.

Der Jüngste ist gerade einmal 15 Jahre alt. Die anderen Angeklagten sind 16, 17 und 21 Jahre alt. Die meisten von ihnen kennen das Gefängnis bereits von innen. Schon bei früheren Verfahren hatten sie sich vermeintlich einsichtig gezeigt, Besserung gelobt und von einer strahlenden Zukunft gesprochen. Und doch sitzen sie erneut im Gerichtssaal – zwei von ihnen werden sogar direkt aus der Untersuchungshaft vorgeführt.