Startschuss für den Spitalscampus

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) und Dornbirns Bürgermeister Markus Fäßler (SPÖ) betonten unisono, dass der Spitalscampus ein Meilenstein für die Vorarlberger Gesundheitsversorgung sei. Primäres Ziel der Reform wäre es, medizinische Qualität und Wirtschaftlichkeit zu verbinden. Nach der emotional aufgeheizten Debatte bezüglich der Verlegung der Geburtenstation vom Stadtspital Dornbirn ins Landeskrankenhaus Bregenz war es Rüscher ein Anliegen, Dampf aus dem Kessel zu nehmen. Die Zusammenarbeit zwischen Land und Stadt beruhe auf soliden Grundlagen, man habe Strukturen, Zuständigkeiten und Abläufe klar definiert, um die nächsten Schritte reibungslos zu gestalten, so die Gesundheitslandesrätin.