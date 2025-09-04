Jason Momoa mit rosa Birkenstocks am Red Carpet

Im Film, der eine moderne Story über das Manuskript der „Göttlichen Komödie“ erzählt, spielt er an der Seite von Hollywood-Größen wie Gerard Butler, Gal Gadot und John Malkovich. Am roten Teppich begleitet wurde er aber von seinem Sohn, der gerade in seiner ersten großen Rolle vor der Kamera steht und damit als aufgehender Star gilt. Da kann Übung am Red Carpet mit Unterstützung des Vaters vermutlich nicht schaden!