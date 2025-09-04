Vorteilswelt
Aquaman jetzt Pinkman

Jason Momoa mit rosa Birkenstocks am Red Carpet

Society International
04.09.2025 08:47
Jason Momoa lässt sich nicht lange bitten, seine pinkfarbenen Fußnägel und zartrosa Fingernägel ...
Jason Momoa lässt sich nicht lange bitten, seine pinkfarbenen Fußnägel und zartrosa Fingernägel in die Kameras zu zeigen. Hat wohl er auch nicht alle Tage ...

Jason Momoa hat bei der Premiere seines neuen Films „In The Hand Of Dante“ in Venedig wieder einmal bewiesen, dass er nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch auf dem roten Teppich für Überraschungen gut ist. Der sonst so maskuline Hollywood-Hottie erschien nicht im klassischen Smoking, sondern von Kopf bis Fuß in einem leuchtenden Pink!

0 Kommentare

Doch der Clou seines gewagten Outfits waren nicht nur das rosa Sakko oder die Hose. Der 46-Jährige schritt ganz lässig in passenden, pinken Birkenstock-Sandalen über den roten Teppich – und zeigte den Kameras dabei seine pink lackierten Fußnägel. Ein echter Hingucker, der sicherstellt, dass niemand den „Aquaman“-Star übersehen konnte. 

Gut gelaunter Traum in Pink
Momoa schien in seinem pinken Traum bestens gelaunt zu sein. Er scherzte ausgelassen mit den Fotografen und genoss sichtlich die Aufmerksamkeit, die sein modischer Mut ihm einbrachte. Während andere Stars auf Nummer sicher gehen, beweist Jason, dass er sich traut, aus der Reihe zu tanzen – oder besser gesagt, in rosa Schlappen zu flanieren.

Was wir ein Auftritt! Pinkman Jason Momoa ist ein wahrer Farbtupfer am roten Teppich!
Was wir ein Auftritt! Pinkman Jason Momoa ist ein wahrer Farbtupfer am roten Teppich!

Im Film, der eine moderne Story über das Manuskript der „Göttlichen Komödie“ erzählt, spielt er an der Seite von Hollywood-Größen wie Gerard Butler, Gal Gadot und John Malkovich. Am roten Teppich begleitet wurde er aber von seinem Sohn, der gerade in seiner ersten großen Rolle vor der Kamera steht und damit als aufgehender Star gilt. Da kann Übung am Red Carpet mit Unterstützung des Vaters vermutlich nicht schaden!

Sohn spielt Sohn von Chalamet und Zendaya
In seinen Instagram-Stories verriet Momoa, dass er nach einem sechs Stunden langen Flug gerade in Venedig gelandet sei und direkt von den Dreharbeiten für den neuesten „Dune“-Film kommt.

Jason Momoa und sein Sohn Nakoa-Wolf Momoa am roten Teppich
Jason Momoa und sein Sohn Nakoa-Wolf Momoa am roten Teppich

Besonders aufregend: Sein 16-jähriger Sohn Nakoa-Wolf Momoa steht erstmals selbst vor der Kamera. Er übernimmt die Rolle von Leto II, dem Sohn von Paul Atreides (Timothée Chalamet) und Chani (Zendaya), im kommenden „Dune: Part Three“.

Jason Momoa selbst war bereits 2021 in „Dune“ als Duncan Idaho zu sehen – und auch im dritten Teil des Science-Fiction-Epos wird er erneut in dieser Rolle auftreten.

