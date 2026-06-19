Die Alten halten in der Wand noch voll dagegen

Beim Kletter-Weltcup in Innsbruck kommt es in der Vorstiegswand zum Generationen-Duell. Auf der einen Seite die von Japans Sorato Anraku angeführten jungen Wilden, auf der anderen die erfahrenen „Oldies“ wie Jakob Schubert und Adam Ondra. Wer wird sich durchsetzen?
Als Jakob Schubert 2007 zum ersten Mal im Kletter-Weltcup startete, war der jetzige Ausnahme-Athlet Sorato Anraku (19) aus Japan gerade ein Jahr alt. Mit mittlerweile 35 Jahren hält Schubert aber noch immer mit der Weltspitze mit, wurde erst vor zwei Wochen in Prag bei seinem ersten Vorstieg-Wettkampf seit der Weltmeisterschaft im vergangenen September auf Anhieb Dritter – hinter dem 20-jährigen Indonesier Putra Tri Ramadani und dem Japaner Neo Suzuki (21) – aber noch vor Anraku.
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