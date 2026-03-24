Kurz nach Banküberfall klickten die Handschellen

Wenn die Polizei den Richtigen erwischt hat, dann ging´s schnell: Kurz nach dem Überfall auf eine Raiffeisen-Filiale bei der Linzer Universität konnte ein Verdächtiger festgenommen werden. Jetzt wird überprüft, ob es sich auch um den Täter handelt.
Gegen 11.30 Uhr war der Alarm bei der Bankfiliale am Uni-Gelände ausgelöst worden. Laut ersten Berichten soll es sich um einen Einzeltäter gehandelt haben, wenig später bestätigte die Polizei eine Verhaftung.
Weil die Opfer geschockt waren, wurde das Kriseninterventionsteam aktiviert, um die Überfallenen zu betreuen. Näheres über die Bewaffnung oder Beute ist bislang noch nicht bekannt.
Zweiter Überfall des Jahres
Dies ist der zweite Banküberfall in diesem Jahr in Oberösterreich. Der erste ereignete sich vor 20 Tagen in Wels-Lichtenegg auf eine Sparkassen-Filiale. Dort hatte der Räuber aber auch Pech, weil es sich um eine bargeldlose Bankstelle handelte. Der mit einem Teppichmesser bewaffnete Täter hatte einem Angestellten aber eine private Geldbörse abgenötigt – der Überfall ist noch ungeklärt.
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