Kurz nach Banküberfall klickten die Handschellen

Zweiter Überfall des Jahres

Dies ist der zweite Banküberfall in diesem Jahr in Oberösterreich. Der erste ereignete sich vor 20 Tagen in Wels-Lichtenegg auf eine Sparkassen-Filiale. Dort hatte der Räuber aber auch Pech, weil es sich um eine bargeldlose Bankstelle handelte. Der mit einem Teppichmesser bewaffnete Täter hatte einem Angestellten aber eine private Geldbörse abgenötigt – der Überfall ist noch ungeklärt.