Revolutionsgarden bauen Drohnen-Zellen im Irak auf

Die Präsidenten der USA und des Irans unterzeichneten am Mittwoch ein Interimsabkommen zur Beendigung des Krieges. Verhandlungen über schwierige Fragen wie die Zukunft des Teheraner Atomprogramms sollen folgen. Das Abkommen klammert die iranische Unterstützung für verbündete Milizen jedoch aus. Nach Angaben iranischer Regierungsvertreter steht diese nicht zur Debatte. Am Montag erörterten der neue irakische Ministerpräsident Ali al-Saidi und der US-Sondergesandte Tom Barrack Pläne zur vollständigen Entwaffnung und Auflösung aller bewaffneten Gruppen außerhalb der staatlichen Kontrolle. Das US-Außenministerium forderte die irakische Regierung auf, umgehend zu handeln, um alle Strukturen für die destabilisierenden Aktivitäten des Iran im Irak zu zerschlagen.