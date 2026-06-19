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Insider enthüllen:

Revolutionsgarden bauen Drohnen-Zellen im Irak auf

Außenpolitik
19.06.2026 11:17
Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden
Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden(Bild: AFP/ATTA KENARE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Insidern zufolge haben die iranischen Revolutionsgarden eine neue militärische Taktik: Sie sollen neue, geheime Zellen im Irak aufbauen. Diese Gruppen sollen eine Bedrohung für Golfstaaten darstellen, in denen US-Truppen stationiert sind.

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Acht irakische Insider erklärten der Nachrichtenagentur Reuters, dass der Iran damit etablierte Miliz-Netzwerke umgehe, um damit eine Enttarnung zu  verhindern.

Bereits sieben Angriffe durch Drohnenzellen
Drei oder vier dieser Zellen, die jeweils aus etwa zehn erfahrenen schiitischen Elitekämpfern bestünden, hätten zwischen dem 20. April und dem 17. Mai mindestens sieben Drohnenangriffe von Stützpunkten in der Wüste nahe den südirakischen Städten Basra und Samawa aus gestartet. Die Attacken richteten sich gegen Ziele in Kuwait, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).

Angriffe abgefangen
Die neuen Gruppen verübten den drei irakischen Insidern aus Sicherheitskreisen zufolge mindestens drei Drohnenangriffe gegen Kuwait, zwei gegen Saudi-Arabien und zwei gegen die VAE. Zu den Zielen gehörten der kuwaitische Luftwaffenstützpunkt Ali Al Salem, auf dem US-Truppen stationiert sind, sowie ein Militärterminal auf dem internationalen Flughafen des Landes.

Eine iranische Drohne des Typs Shahed 136
Eine iranische Drohne des Typs Shahed 136(Bild: AFP/SERGEI SUPINSKY)

Die Angriffe auf Saudi-Arabien und die VAE seien abgefangen worden. Die irakischen Behörden prüfen zudem, ob die Gruppen für einen Drohnenangriff am 17. Mai verantwortlich sind, der einen Brand im Kernkraftwerk Barakah in den VAE auslöste. Saudi-Arabien teilte mit, am selben Tag drei aus dem Irak kommende Drohnen abgefangen zu haben. Ministerpräsident al-Saidi verurteilte die Attacken als kriminelle Handlungen und versprach eine gemeinsame Untersuchung mit den betroffenen Golfstaaten.

Rekrutierung aus Dachverband radikaler Gruppen
Einige Mitglieder der neuen Einheiten wurden aus dem „Islamischen Widerstand im Irak“ rekrutiert, einem Dachverband radikaler schiitischer Gruppierungen mit Tausenden Kämpfern. Die neuen Gruppen agierten jedoch außerhalb dieser Befehlsstruktur und unterstünden direkt den Revolutionsgarden, hieß es von Insidern weiter. Zu den Insidern gehören zwei irakische Vertreter des Militärs, ein weiterer Sicherheitsbeamter sowie fünf örtliche Milizkommandanten.

Den fünf Milizkommandanten zufolge spiegelt der Aufbau der neuen irakischen Zellen eine taktische Kehrtwende der Revolutionsgarden wider. Der Iran wolle damit seinen regionalen Einfluss sichern, während seine verbündeten Milizen geschwächt und die eigenen militärischen sowie wirtschaftlichen Ressourcen erschöpft seien.

Wiederholte Warnungen der USA
Im Irak hatten mehrere einflussreiche schiitische Gruppierungen seit dem vergangenen Jahr Bereitschaft signalisiert, ihre Waffen niederzulegen. Sie wollten sich auf die Innenpolitik konzentrieren, um einen eskalierenden Konflikt mit der US-Regierung unter Präsident Donald Trump zu vermeiden. Zwei dieser Fraktionen, Asaib Ahl al-Haq und die Imam-Ali-Brigaden, kündigten in diesem Monat an, ihre Waffen an die staatlichen Behörden zu übergeben. Dem waren wiederholte Warnungen der USA an die irakische Regierung vorausgegangen, bewaffnete Gruppen auf ihrem Staatsgebiet aufzulösen.

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Die Präsidenten der USA und des Irans unterzeichneten am Mittwoch ein Interimsabkommen zur Beendigung des Krieges. Verhandlungen über schwierige Fragen wie die Zukunft des Teheraner Atomprogramms sollen folgen. Das Abkommen klammert die iranische Unterstützung für verbündete Milizen jedoch aus. Nach Angaben iranischer Regierungsvertreter steht diese nicht zur Debatte. Am Montag erörterten der neue irakische Ministerpräsident Ali al-Saidi und der US-Sondergesandte Tom Barrack Pläne zur vollständigen Entwaffnung und Auflösung aller bewaffneten Gruppen außerhalb der staatlichen Kontrolle. Das US-Außenministerium forderte die irakische Regierung auf, umgehend zu handeln, um alle Strukturen für die destabilisierenden Aktivitäten des Iran im Irak zu zerschlagen.

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