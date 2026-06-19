Kritik an WM-Arena: „Das ist kein Fußball-Stadion“

„Fühle die Atmosphäre nicht“

In Gruppe A traf Südafrika am Donnerstag dort auf Tschechien. Nach dem 1:1 sprach Hugo Broos, der Coach der „Bafana Bafana“, über das Stadion und outete sich nicht gerade als Fan. „Wenn ich ehrlich sein darf, das ist kein Fußball-Stadion. Es ist fantastisch, aber nur der Rasen ist Fußball. Der ganze Rest nicht. Es ist eine Halle. Ich fühle die Atmosphäre nicht“, stellte er klar.