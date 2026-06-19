Kritik an WM-Arena: „Das ist kein Fußball-Stadion“

Südafrika holte bei der Weltmeisterschaft beim 1:1 gegen Tschechien den ersten Punkt im zweiten Spiel. Trainer Hugo Broos sprach im Anschluss über das Stadion in Atlanta und übte Kritik.
Das Mercedes-Benz-Stadium in Atlanta ist ein architektonisches Meisterwerk und die Heimat des NFL-Teams Atlanta Falcons. Die Arena wurde 2017 eröffnet, hat ein ausfahrbares Dach, kostete über 1,4 Milliarden Dollar und bietet Platz für rund 70.000 Fans. Acht Spiele der heurigen Fußball-Weltmeisterschaft finden dort statt, darunter auch ein Halbfinale.
„Fühle die Atmosphäre nicht“
In Gruppe A traf Südafrika am Donnerstag dort auf Tschechien. Nach dem 1:1 sprach Hugo Broos, der Coach der „Bafana Bafana“, über das Stadion und outete sich nicht gerade als Fan. „Wenn ich ehrlich sein darf, das ist kein Fußball-Stadion. Es ist fantastisch, aber nur der Rasen ist Fußball. Der ganze Rest nicht. Es ist eine Halle. Ich fühle die Atmosphäre nicht“, stellte er klar.
Der 74-jährige Belgier betonte auch, dass er ein Fan von klassischen Arenen sei: „Wenn ich das mit dem Aztekenstadion vergleiche – das ist ein Stadion.“ Glück für Broos: Im letzten Gruppenspiel muss er mit seiner Mannschaft nicht mehr in Atlanta ran. Die Südafrikaner treffen im Monterrey Stadion in Mexiko auf Südkorea und kämpfen dort um den Aufstieg in die K. o.-Phase.
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