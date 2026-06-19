Herzog: „Dann zerstört man sich dort selbst“

Mit dem Rücken zur Wand! Südkorea steht nach zwei Spielen mit nur einem Punkt da, droht das vorzeitige WM-Aus für Son und sein Team. Andi Herzog hatte die nötige Zusammenfassung seiner Ex-Nation nach der Pleite gegen Mexiko parat.
„Spielerisch hat´s nicht gereicht, das muss man klar sagen“, wusste Andreas Herzog im ORF. Die unnötige 0:1-Pleite der Südkoreaner gegen Co-Gastgeber Mexiko wirkt nach. Und bringt die Asiaten nach zwei WM-Spieltagen in eine gefährliche Situation!
„Katastrophe“
„Da muss mehr kommen. Vor allem offensiv war das viel zu passiv. Das ist nicht das Südkorea, das man kennt, das viele Nationen fordern kann“, so der 57-Jährige. Der selbst als „Co“, gemeinsam mit Jürgen Klinsmann, Heung-Min Son und Konsorten von März 2023 bis Feber 2024 coachte. Der folgenschwere Patzer von Keeper Kim ebnete Mexiko den Weg zum vorzeitigen Gruppensieg. „Eine Katastrophe, ein riesiger Bock. In dem Land tut das doppelt und dreifach weh, geht´s irgendwann auch Richtung Selbstzerstörung. Doch sie brauchen jetzt einen kühlen Kopf.“
Sonst ist man schnell wieder auf der Heimreise. Dabei ist die Gruppe mit Mexiko, Tschechien und Südafrika durchaus lösbar. Oder wäre gewesen. „Sie können immer noch aufsteigen, aber es braucht ein anderes Gesicht.“
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