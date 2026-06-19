Herzog: „Dann zerstört man sich dort selbst“

„Katastrophe“

„Da muss mehr kommen. Vor allem offensiv war das viel zu passiv. Das ist nicht das Südkorea, das man kennt, das viele Nationen fordern kann“, so der 57-Jährige. Der selbst als „Co“, gemeinsam mit Jürgen Klinsmann, Heung-Min Son und Konsorten von März 2023 bis Feber 2024 coachte. Der folgenschwere Patzer von Keeper Kim ebnete Mexiko den Weg zum vorzeitigen Gruppensieg. „Eine Katastrophe, ein riesiger Bock. In dem Land tut das doppelt und dreifach weh, geht´s irgendwann auch Richtung Selbstzerstörung. Doch sie brauchen jetzt einen kühlen Kopf.“