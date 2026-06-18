Noch-nicht-Staatsbürger | Terroristen willkommen!

Terroristen willkommen. Am Donnerstag berichtete die „Krone“ über diesen skandalösen Fall, den auch der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek so nicht hinnehmen will. Man könne doch nicht potenziellen Terroristen die österreichische Staatsbürgerschaft verleihen. Noch am Donnerstag reagierte das Innenministerium – gegen die positive Entscheidung wird noch ein Rechtsmittel eingelegt. Das hat zunächst einmal aufschiebende Wirkung. Was bleibt? Die große Sorge, was im heimischen Rechtswesen so alles schiefläuft. Die große Sorge, wie viele ähnliche Fälle möglicherweise bereits heimlich, still und leise erledigt sind. Einfach die große Sorge, dass unser System Terroristen als Österreicher willkommen heißt.