Skurrile Entlassungen! Diese Trainer mussten gehen

Langzeit-Trainer, Entlassungen und eine Verlängerung: Vor allem bei Fußball-Weltmeisterschaften wird intensiv über die Teamchefs diskutiert, wenn die Leistungen der Nationalmannschaft enttäuschen. Frankreich kann (noch) auf Dauerbrenner Deschamps zählen. Und ÖFB-Teamchef Rangnick fällt völlig aus der „Norm“.
Die Zündschur brannte schon davor! Tunesiens Mannschaft gab unter Teamchef Sabri Lamouchi keine gute Figur ab. Mit dem 1:5 gegen Schweden lagen die Nerven völlig blank. Nach fünf matten Monaten endete damit während des WM-Turniers das Engagement des 54-jährigen Franzosen.
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