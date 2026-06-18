Radfahrer (13) geriet mit Fuß unter Linienbus

Offenbar durch Verkettung mehrerer unglücklicher Umstände kam es am Donnerstag auf einer Landesstraße im Tiroler Alpbachtal zu einer Kollision eines Radfahrers mit einem Linienbus. Ein 13-jähriger Bub wurde dabei schwer verletzt.
Am Donnerstag gegen 14.20 Uhr lenkte ein 39-jähriger Syrer den Linienbus auf der L46 im Gemeindegebiet von Alpbach bergwärts. Zur selben Zeit fuhr der 13-jährige Österreicher in Begleitung von zwei Freunden sein Fahrrad in dieselbe Richtung.
Bus streifte Radfahrer, dieser stürzte
Als der Bus den Radfahrer überholte, wurde der Radfahrer gestreift, wodurch der Radfahrer stürzte. Zu dem folgenschweren Kontakt war es aus mehreren Gründen wie Seitenabstand oder Ausschwenken mit dem Fahrrad gekommen.
Aufgrund der Verletzungen am linken Fuß wird vermutet, dass dieser unter den Reifen des Busses geraten war. Nach der Erstversorgung wurde der 13-Jährige mit schweren Verletzungen am linken Fuß ins Bezirkskrankenhaus Kufstein verbracht.
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