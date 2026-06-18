13 Millionen Euro Schulden: Immobilienfirma pleite

Ein missglücktes Bauprojekt in Gratkorn war der Vorbote: Mit einem Schuldenberg von knapp neun Millionen Euro schlitterte die Eudokia Projekt GmbH in die Insolvenz. Das Projekt „St. Stefaner Staße“ war gescheitert. Wie kürzlich bekannt wurde, ging nun auch die dahinterstehende Aventa AG pleite. Am 21. Mai wurde laut AKV ein Insolvenzverfahren eröffnet.