WM-Youngster rührt mit Brief an tote Schwester

Emotionale Botschaft von Shootingstar Yan Diomande an seine verstorbene Schwester. Während der 19-Jährige mit der Elfenbeinküste bei der WM für Furore sorgen will, rührt er mit einem offenen Brief an die vor einem Jahr verstorbene Roxane die Fußballwelt.
„Liebe Roxane. Ich werde beweisen, dass du recht hattest“, beginnt der Brief von Diomande, der in „The Players‘ Tribune“ abgedruckt wurde. Seine Schwester sei jene Person für ihn gewesen, die immer an ihn geglaubt habe, so der umworbene RB-Leipzig-Kicker.
Vor einem Jahr ist sie im Alter von 15 Jahren verstorben. „Jemand hat etwas in ihren Drink getan, und sie ist nie mehr aufgewacht“, so Diomande über die Tragödie. Er könne über den Verlust und den Schmerz noch immer nicht sprechen, so der Offensivspieler, der aber betont: „Ich schreibe das, weil ich nicht darüber sprechen kann. Weil ich dafür sorgen will, dass die ganze Welt deinen Namen kennt.“
Kann er gegen Deutsche glänzen?
Bei der WM möchte er nun auch für sie überzeugen. „Noch bevor ich überhaupt echte Fußballschuhe hatte, hast du allen gesagt: ‘Mein Bruder wird der Beste der Welt werden.‘ Ich werde das erreichen, was du vorhergesagt hast, das schwöre ich“, gibt Diomande ein Versprechen ab und rührt mit seinen Worten die ganze Fußballwelt.
Der schon vor dem WM-Start von vielen Topklubs umworbene Shootingstar konnte zumindest zum Auftakt gegen Ecuador (1:0) mit seinem Auftritt bereits überzeugen. Eigenen Treffer konnte er noch nicht beisteuern, die nächste Gelegenheit gibt es gegen Deutschland am Samstag (ab 22 Uhr MESZ – im sportkrone.at-Liveticker).
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