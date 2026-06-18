WM-Youngster rührt mit Brief an tote Schwester

Vor einem Jahr ist sie im Alter von 15 Jahren verstorben. „Jemand hat etwas in ihren Drink getan, und sie ist nie mehr aufgewacht“, so Diomande über die Tragödie. Er könne über den Verlust und den Schmerz noch immer nicht sprechen, so der Offensivspieler, der aber betont: „Ich schreibe das, weil ich nicht darüber sprechen kann. Weil ich dafür sorgen will, dass die ganze Welt deinen Namen kennt.“