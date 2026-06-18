E-Biker (50) bei Bremsmanöver in Lustenau verletzt

Ein 50-jähriger Radfahrer ist am Dienstagmorgen in Lustenau übel gestürzt und hat sich dabei diverse Blessuren zugezogen. Der Mann hatte eine Vollbremsung hinlegen müssen, um eine Kollision mit einem Lastwagen zu verhindern. Der Lkw-Lenker setzte seine Fahrt fort.
Ereignet hat sich der Unfall laut Informationen der Polizei gegen 8.45 Uhr. Der 50-jährige Mann war mit seinem E-Bike auf der Reichsstraße in Richtung Dornbirn unterwegs. An der Kreuzung zur Blumenaustraße bog plötzlich unmittelbar vor ihm ein Lkw nach links ab – der Lenker des tonnenschweren Gefährts dürfte den nahenden Biker vermutlich übersehen haben.
Zusammenstoß vermieden
Um eine Kollision mit dem Laster zu verhindern, leitete der 50-Jährige eine Vollbremsung ein. Dabei kam der Mann allerdings zu Sturz, Verletzungen an der linken Hand waren die Folge. Immerhin konnte er einen direkten Zusammenstoß mit dem Lkw verhindern. Zur Erinnerung: Erst wenige Tage zuvor war auf der Reichsstraße eine Radfahrerin bei einem tragischen Unfall unter einen Lkw geraten und dabei verstorben.
Der Lenker (oder die Lenkerin) des Lkw setzte die Fahrt fort, ohne anzuhalten. Etwaige Zeugen des Vorfalls sowie die Person am Steuer des Lasters werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Lustenau zu melden.
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