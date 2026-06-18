E-Biker (50) bei Bremsmanöver in Lustenau verletzt

Zusammenstoß vermieden

Um eine Kollision mit dem Laster zu verhindern, leitete der 50-Jährige eine Vollbremsung ein. Dabei kam der Mann allerdings zu Sturz, Verletzungen an der linken Hand waren die Folge. Immerhin konnte er einen direkten Zusammenstoß mit dem Lkw verhindern. Zur Erinnerung: Erst wenige Tage zuvor war auf der Reichsstraße eine Radfahrerin bei einem tragischen Unfall unter einen Lkw geraten und dabei verstorben.