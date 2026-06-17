Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Haftstrafe ausgefasst

In Vorarlberg lebende Mutter misshandelte Tochter

Vorarlberg
17.06.2026 19:00
Die Frau hatte sich in der Familie gewalttätig gebärdet.
Die Frau hatte sich in der Familie gewalttätig gebärdet.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Eine in Vorarlberg lebende Russin soll ihre jüngste Tochter jahrelang misshandelt haben. Die Frau musste sich am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch dafür verantworten.  

0 Kommentare

Mit erschütternden Schilderungen haben die Kinder einer 58-Jährigen am Landesgericht Feldkirch schwere Vorwürfe gegen ihre Mutter erhoben. Für die mittlerweile 17-jährige Tochter habe es regelmäßig Ohrfeigen gegeben, später seien die Übergriffe immer brutaler geworden. „Irgendwann“ habe die Mutter sie sogar etwa einmal im Monat mit der Faust geschlagen. Auch ein Vorfall, bei dem sie mit einer Zigarette erwischt worden sei, sei nicht bei einer Ermahnung geblieben: Laut Tochter schlug die Mutter damals ebenfalls mit der Faust zu.

Auch der als Zeuge geladene Sohn bestätigte Gewalttaten in der Familie. Er sprach vor allem von „psychischer Gewalt“ durch die Mutter. Nach seinen Angaben hätten die Eltern sogar Stöcke gesammelt und diese gezielt nach Größe und Gewicht ausgewählt, um die Kinder damit zu bestrafen. Zwar sei die Gewalt des Vaters schlimmer gewesen, doch auch die Mutter habe sich regelmäßig an Misshandlungen beteiligt.

Langjährige Haftstrafe ausgefasst
Die Angeklagte selbst zeichnete vor Gericht ein völlig anderes Bild. Die Beziehung zu ihrer Tochter sei „freundschaftlich“ gewesen. Sie habe manchmal geschimpft und ihre Tochter einmal geschubst, als sie diese beim Rauchen erwischt habe. Sonst sei die Beziehung harmonisch gegeben. Für Gewalttaten machte die 58-Jährige ausschließlich den Vater verantwortlich.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Verena Wackerle glaubte jedoch den Aussagen der Geschwister. Die Richterin betonte, dem Sohn sei deutlich anzusehen gewesen, dass er von tatsächlichen Erlebnissen berichtete. Die Tochter habe den Vorfall mit der Zigarette geschildert, „als ob es nichts Besonderes wäre“.

Sieben Jahre Haft für die Mutter, die in Berufung gehen will. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
17.06.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
19° / 26°
Symbol bedeckt
Bludenz
18° / 30°
Symbol bedeckt
Dornbirn
19° / 30°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
17° / 30°
Symbol bedeckt

krone.tv

„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
In der Ukraine brennt ein Nationalsymbol.
Ist Weltkulturerbe
Berühmtes Höhlenkloster in Kiew steht in Flammen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
234.956 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
153.200 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
106.901 mal gelesen
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1476 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1368 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
854 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Mehr Vorarlberg
Haftstrafe ausgefasst
In Vorarlberg lebende Mutter misshandelte Tochter
Achtelfinal-Niederlage
Grabher vergibt Führung und fliegt in Brescia raus
Anfrage der SPÖ
Aufklärung über Hypo-Millionen im Benko-Umfeld
Auch Antosch bleibt
Altach verlängert einen wichtigen Mittelfeldmann
WM-Fieber im FPÖ-Klub
Weißwurst, Weißbier und ein genialer Weitschuss
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf