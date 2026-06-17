In Vorarlberg lebende Mutter misshandelte Tochter

Mit erschütternden Schilderungen haben die Kinder einer 58-Jährigen am Landesgericht Feldkirch schwere Vorwürfe gegen ihre Mutter erhoben. Für die mittlerweile 17-jährige Tochter habe es regelmäßig Ohrfeigen gegeben, später seien die Übergriffe immer brutaler geworden. „Irgendwann“ habe die Mutter sie sogar etwa einmal im Monat mit der Faust geschlagen. Auch ein Vorfall, bei dem sie mit einer Zigarette erwischt worden sei, sei nicht bei einer Ermahnung geblieben: Laut Tochter schlug die Mutter damals ebenfalls mit der Faust zu.