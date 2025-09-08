Rätselhafter Rückgang bei invasivem Stichling

Bei der Inventur-Befischung vergangenes Jahr fanden sich zur Überraschung der Forscher aber auf einmal kaum mehr Stichlinge. Diese Momentaufnahme bestätigte sich in Echolot-Fahrten inzwischen: Geschätzt 80 Prozent des Stichlingsbestands sind verschwunden. Warum, ist völlig unklar: „Das kann ich heute genauso wenig beantworten wie vor einem Jahr“, sagt Brinker. Man habe weiter nur Vermutungen. Bei einer Krankheit oder einem Parasiten müsste man tote Fische finden, was nicht der Fall sei. Eine weitere Vermutung ist, dass der laichraubende Sonnenbarsch, ebenfalls aus Aquarien eingeschleppt, die Stichlinge dezimiert haben könnte, dann bliebe aber weiter die Frage nach dem Verbleib der erwachsenen Tiere.