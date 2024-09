Das wundersame Verschwinden der Stichlinge

Die Ursache für den Schwund ist noch unklar

In den Netzen war alles zu finden, was der Bodensee an Fischen zu bieten hat – Hechte, Zander, Barsche, Felchen, Rotaugen, Welse, Seeforellen, etc. -, doch die alles dominierende Art der vergangenen Jahre kam nur noch sporadisch vor: der Stichling. „Wir haben bei den letzten Befischungen Hunderte von Stichlingen gefangen, jetzt sind es insgesamt keine 50“, sagt Alexander Brinker, Leiter der Fischereiforschungsstelle. Angesichts der Tatsache, dass die Stichlinge noch Anfang des Jahres mehr als 90 Prozent des Fischbestands im Freiwasser ausmachten, ist das eine veritable Sensation.