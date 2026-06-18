UVP-Gutachten für umstrittenes Projekt liegt auf

Das Großprojekt „Energieautonomie Frastanz“ biegt auf die Zielgerade des behördlichen Verfahrens ein. Nachdem im Herbst vergangenen Jahres das Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren (UVP) für das neue Kraftwerk gestartet wurde, liegt nun das offizielle Gutachten vor.
In den vergangenen Monaten haben von der Behörde bestellte Sachverständige die Projektunterlagen auf Herz und Nieren geprüft. Das Ergebnis liegt nun für vier Wochen – vom 19. Juni bis zum 17. Juli 2026 – in der Gemeinde Frastanz sowie beim Land Vorarlberg zur öffentlichen Einsicht auf und ist auch online abrufbar. „Das vorliegende Gutachten schafft eine wichtige Grundlage für die weiteren Verfahrensschritte“, betont Sigrid Rauscher, Geschäftsleiterin von Rondo Ganahl. Am 22. September 2026 geht dann die öffentliche UVP-Verhandlung über die Bühne. Dabei wird das Projekt final erörtert, zudem können offene Fragen zu den Gutachten geklärt werden.
Widerstand formierte sich
In den vergangenen Monaten verspürten die Projektbetreiber einiges an Gegenwind. Gegner der Verbrennungsanlage demonstrierten gegen das überdimensionierte Projekt. Auch die Gemeindevertrater von Frastanz stimmten gegen das „Müll-Heizkraftwerk“, da sich die Zahl der Mengen, die dort verarbeitet werden sollen, drastisch erhöht hatte.
Um allen Vorurteilen und offenen Fragen entgegenzutreten, soll die Bevölkerung in den kommenden Wochen verstärkt eingebunden werden, hieß es in einer Aussendung von Rondo Ganahl. Geplant sind verschiedene Dialog- und Informationsformate. Ziel des neuen Kraftwerks ist es, die Produktion vor Ort unabhängig von fossilen Energieträgern zu machen. Zudem soll die Anlage künftig auch umliegende Betriebe und Haushalte in der Region mit regionaler Nahwärme versorgen.
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