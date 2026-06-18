UVP-Gutachten für umstrittenes Projekt liegt auf

In den vergangenen Monaten haben von der Behörde bestellte Sachverständige die Projektunterlagen auf Herz und Nieren geprüft. Das Ergebnis liegt nun für vier Wochen – vom 19. Juni bis zum 17. Juli 2026 – in der Gemeinde Frastanz sowie beim Land Vorarlberg zur öffentlichen Einsicht auf und ist auch online abrufbar. „Das vorliegende Gutachten schafft eine wichtige Grundlage für die weiteren Verfahrensschritte“, betont Sigrid Rauscher, Geschäftsleiterin von Rondo Ganahl. Am 22. September 2026 geht dann die öffentliche UVP-Verhandlung über die Bühne. Dabei wird das Projekt final erörtert, zudem können offene Fragen zu den Gutachten geklärt werden.