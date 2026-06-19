Türkei-Teamchef tobt: „Wir verdienen mehr Respekt“

Vor dem Turnier galt die Türkei für viele Experten als Geheimfavorit, nach der Auftaktpleite gegen Australien ist von der Euphorie allerdings nur noch wenig übrig. Medien und Fans gehen mit der Nationalmannschaft hart ins Gericht. Für Teamchef Vincenzo Montella ist die Kritik jedoch überzogen. „Dieses Chaos enttäuscht mich sehr“, sagte der 52-Jährige vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Paraguay. „Diese Mannschaft hat in den letzten drei Jahren großartige Ergebnisse erzielt, und ich finde, wir verdienen ein wenig mehr Respekt nach dem ersten Spiel, auch wenn wir es besser hätten machen können.“